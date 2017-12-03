Молодая архангелогородка подозревается в краже мобильного телефона

Архангельск, 3 декабря. Молодая девушка подозревается в совершении хищения мобильного телефона. Кража произошла в одном из ресторанов Архангельска в середине ноября текущего года.

Сотрудники полиции задержали девушку 1997 года рождения. В ходе обыска у нее обнаружили похищенный мобильный телефон, его изъяли, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области. Телефон будет возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «кража», максимальное наказание, которое предусматривает данная статья, лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее сообщалось, что в отношении 43-летнего жителя Архангельска возбуждено уголовное дело. Он подозревается в краже велосипеда, ему может грозить срок — до двух лет лишения свободы.