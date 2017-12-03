Население Северодвинска увеличится к 2019 году

Архангельск, 3 декабря. Численность населения Северодвинска увеличится благодаря трудовой миграции к 2019 году.

На телевизионной передаче «Открытая студия», гостями которой были начальник управления экономики администрации Северодвинска Юлия Чецкая и начальник отдела профориентации городского центра занятости населения Марина Оводова, рассказали о востребованных профессиях и трудовой деятельности в городе, сообщает пресс-служба администрации Северодвинска. В городе появляются новые дополнительные рабочие места, и это позволит увеличить численность населения города. Отток населения по сравнению с прошлыми годами уже сократился: в Северодвинске есть работа не только для местных жителей, но и для тех, кто хочет переехать и жить в этом городе.

В Северодвинске востребованы специальности рабочего профиля: трубогибщики судовые, слесари и сварщики. Кроме этого отмечается, что необходимы врачи и медсестры, продавцы, повара и обслуживающий персонал.