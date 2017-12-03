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Спектакль в Северодвинске прервали из-за детского плача: вызвали спасателей
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    Спектакль в Северодвинске прервали из-за детского плача: вызвали спасателей

    14:13  3 Декабря 2017
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    Спектакль в Северодвинске прервали из-за детского плача: вызвали спасателей

    Архангельск, 3 декабря. Детский плач раздался на показе спектакля во Дворце молодежи «Строитель» в Северодвинске. У ребенка застрял палец, понадобилась помощь спасателей.

    На сцене Дворца молодежи «Строитель» шел спектакль «Новогодние приключения Маши и Вити», из-за детского плача спектакль пришлось прервать на незапланированный антракт.  У ребенка, который сидел в четвертом ряду, застрял палец в отверстии ниши подлокотника под стакан попкорна. Помочь ребенку пытались все: родители, сотрудники театра, но все безуспешно. Пришлось вызвать спасателей, который и вызволили палец ребенка из оков. Спасателям пришлось повредить подлокотник, но ребенок был спасен.

    По информации местных СМИ, спасателей проводили под аплодисменты. После инцидента спектакль продолжился.

    Автор: Дарья Смолина
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    #архангельская область #северодвинск
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