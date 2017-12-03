Спектакль в Северодвинске прервали из-за детского плача: вызвали спасателей

Архангельск, 3 декабря. Детский плач раздался на показе спектакля во Дворце молодежи «Строитель» в Северодвинске. У ребенка застрял палец, понадобилась помощь спасателей.

На сцене Дворца молодежи «Строитель» шел спектакль «Новогодние приключения Маши и Вити», из-за детского плача спектакль пришлось прервать на незапланированный антракт. У ребенка, который сидел в четвертом ряду, застрял палец в отверстии ниши подлокотника под стакан попкорна. Помочь ребенку пытались все: родители, сотрудники театра, но все безуспешно. Пришлось вызвать спасателей, который и вызволили палец ребенка из оков. Спасателям пришлось повредить подлокотник, но ребенок был спасен.

По информации местных СМИ, спасателей проводили под аплодисменты. После инцидента спектакль продолжился.