Молодые семьи Архангельской области обсудили значимые социальные проблемы

Архангельск, 3 декабря. Молодые семьи приняли участие во II форуме клубов молодых семей в Архангельске. Родители обсудили актуальные социальные проблемы.

На форме принимало участие 36 клубов молодых семей из 19 районов Архангельской области. На мероприятии благодарность за вклад в реализацию молодежной политики и популяризацию благополучной молодой семьи получили клубы-юбиляры, сообщает «22.ru».

На форуме присутствовали практикующий психолог в сфере семейного консультирования Дмитрий Василенко, заместитель председателя Всероссийского движения «Матери России» Екатерина Шабанова и заместитель руководителя правительства Архангельской области Иван Дементьев. Каждый участник мог посетить семинары, а также получить ответы на интересующие вопросы.