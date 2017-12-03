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Молодые семьи Архангельской области обсудили значимые социальные проблемы
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    Молодые семьи Архангельской области обсудили значимые социальные проблемы

    10:18  3 Декабря 2017
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    Молодые семьи Архангельской области обсудили значимые социальные проблемы

    Архангельск, 3 декабря. Молодые семьи приняли участие во II форуме клубов молодых семей в Архангельске. Родители обсудили актуальные социальные проблемы.

    На форме принимало участие 36 клубов молодых семей из 19 районов Архангельской области. На мероприятии благодарность за вклад в реализацию молодежной политики и популяризацию благополучной молодой семьи получили клубы-юбиляры, сообщает «22.ru».

    На форуме присутствовали практикующий психолог в сфере семейного консультирования Дмитрий Василенко, заместитель председателя Всероссийского движения «Матери России» Екатерина Шабанова и заместитель руководителя правительства Архангельской области Иван Дементьев. Каждый участник мог посетить семинары, а также получить ответы на интересующие вопросы.

    Автор: Дарья Смолина
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    #семья #архангельск
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