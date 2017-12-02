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Лесопильное предприятие горело в Архангельской области
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    Лесопильное предприятие горело в Архангельской области

    17:53  2 Декабря 2017  /обновлено: 17:54  02 Декабря 2017
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    Лесопильное предприятие горело в Архангельской области

    Архангельск, 2 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось минувшей ночью в городе Няндома Архангельской области: загорелись отходы деревоперерабатывающего цеха.

    Как сообщают региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС, возгорание произошло в пятницу, 1 декабря, около 12 часов ночи в цехе деревоперерабатывающего предприятия. Сотрудники пожарно-спасательного отряда незамедлительно прибыли на место ЧП, пламя удалось ликвидировать спустя сорок минут.

    Возгорание зафиксировано на территории площадью 300 квадратных метров внутри строения. По последней информации, пострадавших при пожаре нет.

    Напомним, чрезвычайное происшествие случилось сегодня в Хабаровске: сгорел пассажирский автобус.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #архангельск
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