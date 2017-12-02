Архангелогородцу грозит до двух лет колонии за кражу велосипеда

Архангельск, 2 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Архангельска, подозреваемого в краже велосипеда.

По информации региональных новостных источников, инцидент произошел в сентябре текущего года: мужчина обратился к сотрудникам правоохранительных органов с заявлением о краже велосипеда стоимостью пять тысяч рублей, который находился в подъезде дома, расположенного на Ленинском проспекте.

Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый 43-летний местный житель. В отношении него в настоящее время возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.