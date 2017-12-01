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Полиция Архангельска разыскивает мужчину, стрелявшего в местного жителя
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    Полиция Архангельска разыскивает мужчину, стрелявшего в местного жителя

    16:29  1 Декабря 2017
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    Полиция Архангельска разыскивает мужчину, стрелявшего в местного жителя

    Архангельск, 1 декабря. Неизвестный мужчина выстрелил в жителя Архангельской области, следствие возбудило уголовное дело.

    Как сообщает пресс-служба регионального следственного комитета, инцидент произошел в среду, 29 ноября, на Приморской улице: мужчина, личность которого на данный момент не установлена, выстрелил в 36-летнего местного жителя. Сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавшего в медицинское учреждение.

    В настоящее время по факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Сотрудники охраны правопорядка просят всех, кто владеет информацией о происшествии, обратиться в следственный отдел.

    Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Архангельске: загорелся автомобиль, в котором находился мужчина без сознания.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #архангельск
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