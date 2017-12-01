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Спасатели в Архангельске достали из горящего автомобиля мужчину без сознания
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    Спасатели в Архангельске достали из горящего автомобиля мужчину без сознания

    15:53  1 Декабря 2017  /обновлено: 15:54  01 Декабря 2017
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    Спасатели в Архангельске достали из горящего автомобиля мужчину без сознания

    Архангельск, 1 декабря. Чрезвычайное происшествии в Архангельске: загорелся автомобиль, в котором находился мужчина без сознания.

    Как сообщает пресс-служба Архангельской службы спасения, инцидент произошел в четверг, 30 ноября, около четырех часов дня у одного из торговых центров, расположенных в Ленинском районе: иномарка задымилась. Очевидцы вызвали сотрудников спасательной службы, которые извлекли из салона автомобиля 30-летнего мужчину без создания и перенесли его в машину скорой помощи, которая незамедлительно доставила его в медицинское учреждение.

    По предварительным данным известно, что мужчина находился в наркотическом опьянении. Спасатели ликвидировали пламя: загорелись детали задней части автомобильного транспорта.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #архангельск
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