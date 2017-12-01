Смертельное ДТП на трассе Москва — Архангельск: джип сбил двух женщин

Архангельск, 1 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера вечером в Архангельской области: джип сбил двух женщин.

По информации пресс-службы управления ГИБДД Поморья, происшествие случилось в четверг, 30 ноября, в вечернее время суток на перекрёстке федеральной трассы М-8 в Виноградовском районе на 987 километре автодороги Москва — Архангельск. Jeep Cherokee сбил двух пенсионерок, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу: 79-летняя пенсионерка получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте, 51-летнюю женщину сотрудники скорой помощи госпитализировали в медицинское учреждение.

Установлено, что водитель джипа двигался на большой скорости, пытаясь избежать столкновения с пешеходами, он начал уводить автомобиль на встречную полосу, но трагедии избежать не удалось. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП.