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Смертельное ДТП на трассе Москва — Архангельск: джип сбил двух женщин
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    Смертельное ДТП на трассе Москва — Архангельск: джип сбил двух женщин

    14:47  1 Декабря 2017
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    Смертельное ДТП на трассе Москва — Архангельск: джип сбил двух женщин

    Архангельск, 1 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера вечером в Архангельской области: джип сбил двух женщин.

    По информации пресс-службы управления ГИБДД Поморья, происшествие случилось в четверг, 30 ноября, в вечернее время суток на перекрёстке федеральной трассы М-8 в Виноградовском районе на 987 километре автодороги Москва — Архангельск. Jeep Cherokee сбил двух пенсионерок, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу: 79-летняя пенсионерка получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте, 51-летнюю женщину сотрудники скорой помощи госпитализировали в медицинское учреждение.

    Установлено, что водитель джипа двигался на большой скорости, пытаясь избежать столкновения с пешеходами, он начал уводить автомобиль на встречную полосу, но трагедии избежать не удалось. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #врхангельск
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