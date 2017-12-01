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Житель Архангельской области 15 раз ударил ножом в живот приятеля
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    Житель Архангельской области 15 раз ударил ножом в живот приятеля

    10:49  1 Декабря 2017
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    Житель Архангельской области 15 раз ударил ножом в живот приятеля

    Архангельск, 1 декабря. Уголовное дело в отношении молодого жителя Холмогорского района, порезавшего ножом товарища, передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, инцидент произошел 9 сентября текущего года на улице поселка Двинской Холмогорского района: молодой местный житель во время разгоревшегося спора нанес оппоненту порядка 15 ударов ножом в область шеи, туловища и конечностей. Сотрудники скорой помощи оказали пострадавшему незамедлительную помощь и доставили в медицинское учреждение. В настоящее время ему ничто не угрожает.

    Уголовное дело в отношении 22-летнего подозреваемого направлено в Холмогорский районный суд. Если суд признает его виновным в покушении на убийство, то молодому человеку грозит до 11 лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #архангельск
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