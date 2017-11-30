Машина скорой сбила пожилую женщину в Северодвинске

Архангельск, 30 ноября. Машина скорой помощи спешила на вызов и сбила пожилую женщину. Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке проспекта Труда и улицы Ломоносова в Северодвинске Архангельской области вечером в среду, 29 ноября.

Автомобиль скорой помощи ехал на вызов с включенной мигалкой и специальной сиреной. Водитель, пытаясь объехать пробку, выехал на встречную полосу. По информации местных СМИ, пожилая женщина, увидев машину скорой, пыталась ускориться и освободить дорогу, однако она ударилась о машину. Женщина получила ушибы головы и колена, ее доставили в медицинское учреждение.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи произошло в Мурманской области. В результате аварии пострадали два пассажира скорой.