Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Екатеринбург представили как город-организатор ЧМ-2018
Происшествия
Машина скорой сбила пожилую женщину в Северодвинске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Машина скорой сбила пожилую женщину в Северодвинске

    18:44  30 Ноября 2017
    125

    Машина скорой сбила пожилую женщину в Северодвинске

    Архангельск, 30 ноября. Машина скорой помощи спешила на вызов и сбила пожилую женщину. Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке проспекта Труда и улицы Ломоносова в Северодвинске Архангельской области вечером в среду, 29 ноября.

    Автомобиль скорой помощи ехал на вызов с включенной мигалкой и специальной сиреной. Водитель, пытаясь объехать пробку, выехал на встречную полосу. По информации местных СМИ, пожилая женщина, увидев машину скорой, пыталась ускориться и освободить дорогу, однако она ударилась о машину. Женщина получила ушибы головы и колена, ее доставили в медицинское учреждение.

    Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи произошло в Мурманской области. В результате аварии пострадали два пассажира скорой.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #архангельская область #северодвинск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть