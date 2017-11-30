Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Эксперты назвали самые популярные марки авто в Петербурге
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в двухэтажном доме в Архангельске
Следующая Новость
Срочная новость
Коалиция США признала свою вину в гибели более 800 мирных жителей в Сирии и Ираке
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Два человека погибли при пожаре в двухэтажном доме в Архангельске

    14:43  30 Ноября 2017
    32

    Два человека погибли при пожаре в двухэтажном доме в Архангельске

    Архангельск, 30 ноября. Пожар в жилом двухэтажном доме в Архангельске унес жизни двух человек.

    Пожар на втором этаже двухэтажного жилого дома, который расположен по адресу Советская, 64, произошел утром в четверг, 30 ноября. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения. Огонь серьезно повредил квартиру, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области. На месте пожара работали 19 пожарных и пять единиц техники.

    На ликвидацию пожара потребовалось более 40 минут. На данный момент специалисты устанавливают причины пожара и обстоятельства случившегося. По информации местных СМИ, два жильца дома погибли, других быстро эвакуировали.

    Напомним, пожарные спасли двух жителей села Яренск Архангельской области. Сообщение о возгорании поступило утром 26 ноября.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пожар #архангельск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть