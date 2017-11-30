Два человека погибли при пожаре в двухэтажном доме в Архангельске

Архангельск, 30 ноября. Пожар в жилом двухэтажном доме в Архангельске унес жизни двух человек.

Пожар на втором этаже двухэтажного жилого дома, который расположен по адресу Советская, 64, произошел утром в четверг, 30 ноября. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения. Огонь серьезно повредил квартиру, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области. На месте пожара работали 19 пожарных и пять единиц техники.

На ликвидацию пожара потребовалось более 40 минут. На данный момент специалисты устанавливают причины пожара и обстоятельства случившегося. По информации местных СМИ, два жильца дома погибли, других быстро эвакуировали.

Напомним, пожарные спасли двух жителей села Яренск Архангельской области. Сообщение о возгорании поступило утром 26 ноября.