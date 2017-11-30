Мужчины, отравившие жителя Архангельска ради квартиры, предстанут перед судом

Архангельск, 30 ноября. Четверо жителей Архангельска предстанут перед судом: они обвиняются в убийстве местного жителя. Злоумышленники решили завладеть квартирой 49-летнего мужчины и отравили его мышьяком.

Мужчина, желавший получить двухкомнатную квартиру, уговорил своего знакомого отравить владельца, подсыпав ему мышьяк. За совершение убийства ему обещали 100 тыс. рублей, сообщает СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Один из участников преступления распивал с одиноким 49-летним мужчиной спиртные напитки и подсыпал ему мышьяк.

Тело мужчины сбросили в реку Юрас для того, чтобы скрыть преступление. Затем злоумышленники подделали паспорт убитого — вклеили фотографию одного из участников преступления. Далее они приватизировали квартиру и продали одному из участников группы.

Причастные к преступлению находятся под стражей. Организатор свою вину не признал, двое из участников полностью признали свою вину. Участник, который занимался сделкой, свою вину признал частично. Мужчинам предъявлены обвинения, в зависимости от их роли и степени участия, по следующим статьям: «убийство, совершенное из корыстных побуждений», «похищение у гражданина паспорта», «подделка удостоверения для его использования с целью облегчить совершение другого преступления», «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение гражданина права на жилое помещение» и «укрывательство преступлений».