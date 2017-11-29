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Депутаты приняли бюджет Архангельска в первом чтении
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    Депутаты приняли бюджет Архангельска в первом чтении

    19:23  29 Ноября 2017
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    Депутаты приняли бюджет Архангельска в первом чтении

    Архангельск, 29 ноября. Архангельская городская дума приняла бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 года в первом чтении. Доходная часть бюджета составит 8 млрд 208 млн рублей, расходная — 8 млрд 341 млн рублей.

    Проект бюджета поддержало большинство: «за» проголосовали 22 депутата, «против» — один и трое воздержались. Основная часть бюджета, а именно 79%, пойдет на социальную сферу, сообщает пресс-служба городской думы. На заседании депутаты высказывали свои позиции касательно разных разделов бюджета. Депутат Дмитрий Акишев поднял вопрос на тему субсидирования жилья для молодых семей.

    «Если два года назад у нас цифра была порядка 16 миллионов рублей, то сейчас эта сумма составляет около 5 миллионов рублей - этого явно недостаточно», — подчеркнул Дмитрий Акишев.

    Отметим, что основная доля расходов бюджета приходится на образование — 56,2%, общегосударственные вопросы — 11,1%, а национальную экономику — 10,1%. Меньше всего на культуру и кинематографию — 4%.

    Автор: Дарья Смолина
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    #бюджет #архангельск
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