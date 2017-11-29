Пьяный житель Северодвинска пытался задушить девушку-бармена

Архангельск, 29 ноября. Пьяный посетитель кафе — житель Северодвинска — пытался задушить девушку-бармена. Инцидент произошел в Северодвинске Архангельской области в первом часу ночи 29 ноября.

Сообщение о случившемся поступило сотрудникам Росгвардии, они незамедлительно выехали на место происшествия — в кафе, расположенном на улице Лесной. Мужчина нанес девушке телесные повреждения и пытался ее задушить, сообщается на странице управления Росгвардии по Архангельской области в социальной сети «ВКонтакте». Кроме этого мужчина успел нанести побои и другому посетителю. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции.

Напомним, что житель Архангельской области получил два года колонии общего режима за избиение сотрудника автомойки. Кроме этого потерпевшему будет выплачена компенсация в размере 300 тыс. рублей.