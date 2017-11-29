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Пьяный житель Северодвинска пытался задушить девушку-бармена
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    Пьяный житель Северодвинска пытался задушить девушку-бармена

    16:47  29 Ноября 2017
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    Пьяный житель Северодвинска пытался задушить девушку-бармена

    Архангельск, 29 ноября. Пьяный посетитель кафе — житель Северодвинска — пытался задушить девушку-бармена. Инцидент произошел в Северодвинске Архангельской области в первом часу ночи 29 ноября.

    Сообщение о случившемся поступило сотрудникам Росгвардии, они незамедлительно выехали на место происшествия — в кафе, расположенном на улице Лесной. Мужчина нанес девушке телесные повреждения и пытался ее задушить, сообщается на странице управления Росгвардии по Архангельской области в социальной сети «ВКонтакте». Кроме этого мужчина успел нанести побои и другому посетителю. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции.

    Напомним, что житель Архангельской области получил два года колонии общего режима за избиение сотрудника автомойки. Кроме этого потерпевшему будет выплачена компенсация в размере 300 тыс. рублей.

    Автор: Дарья Смолина
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    #архангельская область #северодвинск
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