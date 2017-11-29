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Человек погиб в ДТП с участием иномарки и самосвала в Архангельской области
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    Человек погиб в ДТП с участием иномарки и самосвала в Архангельской области

    15:30  29 Ноября 2017
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    Человек погиб в ДТП с участием иномарки и самосвала в Архангельской области

    Архангельск, 29 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием самосвала и легкового автомобиля произошло на 156 километре трассы Брин-Наволок — Каргополь Архангельской области около четырех часов дня во вторник, 28 ноября. В аварии погиб один человек.

    По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с самосвалом Mercedes. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир легкового автомобиля, водитель был доставлен в медицинское учреждение с множественными травмами, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

    На данный момент по факту автомобильной аварии проводится проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #архангельская область
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