Обвиняемые в убийстве мастера по ремонту обуви предстанут перед судом в Архангельской области

Архангельск, 29 ноября. Трое обвиняемых предстанут перед судом за убийство 39-летнего мужчины, который оказывал услуги по ремонту обуви. Тело человека было найдено в подвальном помещении обувной мастерской в апреле прошлого года в Коряжме Архангельской области.

Трое пьяных мужчин зашли к своему знакомому – мастеру по ремонту обуви, чтобы занять денег на покупку спиртных напитков. Им было отказано, в результате чего двое напали на мужчину и задушили его, сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. После чего мужчины похитили деньги, шесть икон, золотые ювелирные изделия, а также коллекцию монет, общая сумма ущерба составила 170 тыс. рублей. Обвиняемые скрылись с места преступления, иконы и большую часть ювелирных изделий они продали в Вологде.

В мастерской произошло возгорание из-за оставленного включенным электрического прибора. Пожарные, приехав на место, обнаружили тело мужчины.

Мужчинам — жителям Коряжмы — предъявлено обвинение по статьям: убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с разбоем и разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Уголовное дело направлено в суд.