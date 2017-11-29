Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Макларен пригрозил России новыми санкциями
Происшествия
Обвиняемые в убийстве мастера по ремонту обуви предстанут перед судом в Архангельской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Обвиняемые в убийстве мастера по ремонту обуви предстанут перед судом в Архангельской области

    9:55  29 Ноября 2017
    48

    Обвиняемые в убийстве мастера по ремонту обуви предстанут перед судом в Архангельской области

    Архангельск, 29 ноября. Трое обвиняемых предстанут перед судом за убийство 39-летнего мужчины, который оказывал услуги по ремонту обуви. Тело человека было найдено в подвальном помещении обувной мастерской в апреле прошлого года в Коряжме Архангельской области.

    Трое пьяных мужчин зашли к своему знакомому – мастеру по ремонту обуви, чтобы занять денег на покупку спиртных напитков. Им было отказано, в результате чего двое напали на мужчину и задушили его, сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. После чего мужчины похитили деньги, шесть икон, золотые ювелирные изделия, а также коллекцию монет, общая сумма ущерба составила 170 тыс. рублей. Обвиняемые скрылись с места преступления, иконы и большую часть ювелирных изделий они продали в Вологде.

    В мастерской произошло возгорание из-за оставленного включенным электрического прибора. Пожарные, приехав на место, обнаружили тело мужчины.

    Мужчинам — жителям Коряжмы — предъявлено обвинение по статьям: убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с разбоем и разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Уголовное дело направлено в суд.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #суд #убийство #архангельская область
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть