Жители Поморья связали должника и угрожали отпилить руку

Архангельск, 28 ноября. Уголовное дело по нескольким статьям в отношении двух жителей Архангельской области по обвинению в нападении и похищении местного жителя передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Как сообщает СУ СК РФ по Архангельской области и НАО, инцидент произошел 20 июня 2016 года вечером в квартире дома, расположенного на улице Красноармейская в селе Холмогоры: пьяные жители Наводвинска с целью принудить вернуть долг избили потерпевшего, привязали его к батарее и записывали происходящее на камеру телефона, угрожая отпилить мужчине руку.

Следствие возбудило уголовное дело в отношении 22-летнего и 40-летнего мужчин по нескольким статьям, в настоящее время материалы дела переданы в суд с обвинительным заключение прокурора для дальнейшего рассмотрения по существу.