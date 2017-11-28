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Жители Поморья связали должника и угрожали отпилить руку
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    Жители Поморья связали должника и угрожали отпилить руку

    12:35  28 Ноября 2017  /обновлено: 12:36  28 Ноября 2017
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    Жители Поморья связали должника и угрожали отпилить руку

    Архангельск, 28 ноября. Уголовное дело по нескольким статьям в отношении двух жителей Архангельской области по обвинению в нападении и похищении местного жителя передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Как сообщает СУ СК РФ по Архангельской области и НАО, инцидент произошел 20 июня 2016 года вечером в квартире дома, расположенного на улице Красноармейская в селе Холмогоры: пьяные жители Наводвинска с целью принудить вернуть долг избили потерпевшего, привязали его к батарее и записывали происходящее на камеру телефона, угрожая отпилить мужчине руку.

    Следствие возбудило уголовное дело в отношении 22-летнего и 40-летнего мужчин по нескольким статьям, в настоящее время материалы дела переданы в суд с обвинительным заключение прокурора для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #архангельск
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