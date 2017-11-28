Мужчина получил удар ножом в спину в массовой драке у ресторана в Архангельске

Архангельск, 28 ноября. Сотрудники Росгвардии Архангельска задержали местного жителя, ударившего ножом в спину мужчину.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 ноября, в ночное время суток неподалеку от ресторана «Баку»: между группой мужчин разгорелся конфликт, во время которого один из участников перепалки нанес удар в спину оппоненту. Злоумышленник попытался скрыться с места преступления, но росгвардейцам удалось его задержать.

Пострадавшего мужчину незамедлительно доставили в медицинское учреждение. В настоящий момент его жизни ничто не угрожает. Сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства инцидента, после проверки будет принято процессуальное решение.