Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Песков: Женевский процесс по Сирии должен быть максимально инклюзивным
Происшествия
Мужчина получил удар ножом в спину в массовой драке у ресторана в Архангельске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мужчина получил удар ножом в спину в массовой драке у ресторана в Архангельске

    12:03  28 Ноября 2017
    178

    Мужчина получил удар ножом в спину в массовой драке у ресторана в Архангельске

    Архангельск, 28 ноября. Сотрудники Росгвардии Архангельска задержали местного жителя, ударившего ножом в спину мужчину.

    Инцидент произошел в воскресенье, 28 ноября, в ночное время суток неподалеку от ресторана «Баку»: между группой мужчин разгорелся конфликт, во время которого один из участников перепалки нанес удар в спину оппоненту. Злоумышленник попытался скрыться с места преступления, но росгвардейцам удалось его задержать.

    Пострадавшего мужчину незамедлительно доставили в медицинское учреждение. В настоящий момент его жизни ничто не угрожает. Сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства инцидента, после проверки будет принято процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #архангельск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть