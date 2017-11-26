Пожарные спасли двух человек в Архангельской области

Архангельск, 26 ноября. Двух человек — жителей села Яренск Архангельской области — спасли сотрудники пожарно-спасательного подразделения. Информация о возгорании поступила около девяти утра в воскресенье, 26 ноября.

На место происшествия выехали огнеборцы в составе семи человек. Они тушили пожар в квартире одного жилого дома в течение получаса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области. Для ликвидации пожара потребовалось задействовать две единицы техники. Квартира была закопчена по всей площади.

Ранее сообщалось, что ночью 26 ноября горела туалетная комната в кирпичном жилом доме. Возгорание произошло в доме, который находится на проспекте Беломорском в Северодвинске. Огонь повредил старые вещи, пострадавших нет.