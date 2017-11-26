Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пожарные спасли двух человек в Архангельской области
Происшествия
Пожарные спасли двух человек в Архангельской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пожарные спасли двух человек в Архангельской области

    20:25  26 Ноября 2017
    31

    Пожарные спасли двух человек в Архангельской области

    Архангельск, 26 ноября. Двух человек — жителей села Яренск Архангельской области — спасли сотрудники пожарно-спасательного подразделения. Информация о возгорании поступила около девяти утра в воскресенье, 26 ноября.

    На место происшествия выехали огнеборцы в составе семи человек. Они тушили пожар в квартире одного жилого дома в течение получаса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области. Для ликвидации пожара потребовалось задействовать две единицы техники. Квартира была закопчена по всей площади.

    Ранее сообщалось, что ночью 26 ноября горела туалетная комната в кирпичном жилом доме. Возгорание произошло в доме, который находится на проспекте Беломорском в Северодвинске. Огонь повредил старые вещи, пострадавших нет.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пожар #архангельская область
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть