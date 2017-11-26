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Жители нескольких домов Архангельска остались без воды
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    Жители нескольких домов Архангельска остались без воды

    18:04  26 Ноября 2017
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    Жители нескольких домов Архангельска остались без воды

    Архангельск, 26 ноября. На сетях водоснабжения произошли аварии, и несколько домов в населенных пунктах Цигломени и Майская Горка Архангельской области остались без воды.

    Отключили водоснабжение по улицам Матросова, Ленинской и Севстрой в Цигломени с девяти утра, сообщает «29.ru». Работы планируют завершить в понедельник, 27 ноября. Как стало известно, производят замену задвижки в Ленинском районе. Аналогичный случай произошел в другой части города — на Ленинградском проспекте — в нескольких домах нет воды с 09.15.

    Ранее сообщалось, что специалисты «Водоканала» завершили работы по модернизации водопровода: были проведены работы по подключению участка кольцевого водовода. Была поставлена новая конструкция.

    Автор: Дарья Смолина
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    #авария #архангельск
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