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Происшествия
Молодой житель Архангельска едва не погиб, пытаясь перейти реку по тонкому льду
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    Молодой житель Архангельска едва не погиб, пытаясь перейти реку по тонкому льду

    13:58  26 Ноября 2017
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    Молодой житель Архангельска едва не погиб, пытаясь перейти реку по тонкому льду

    Архангельск, 26 ноября. Сотрудники МЧС спасли 23-летнего мужчину, который решил перейти реку Маймакса в Архангельской области по тонкому льду.

    Участковый заметил мужчину, который стоял около судового хода реки Маймакса, какие планы были у молодого человека- неясно. Участковый решил позвонить в службу спасения, так как лед был опасен, его толщина всего лишь три-пять сантиметров.

    На место происшествия выехали специалисты, они доехали на аэролодке до мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области. Молодой человек поведал, что он планировал пройти по льду до острова Бревенник, но понял, что он в ловушке: назад ему было не пройти, а впереди — полынья. Он решил стоять на месте.

    Молодой человек получил легкое переохлаждение, в госпитализации он не нуждался.

    Автор: Дарья Смолина
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    #лед #архангельск
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