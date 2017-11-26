Молодой житель Архангельска едва не погиб, пытаясь перейти реку по тонкому льду

Архангельск, 26 ноября. Сотрудники МЧС спасли 23-летнего мужчину, который решил перейти реку Маймакса в Архангельской области по тонкому льду.

Участковый заметил мужчину, который стоял около судового хода реки Маймакса, какие планы были у молодого человека- неясно. Участковый решил позвонить в службу спасения, так как лед был опасен, его толщина всего лишь три-пять сантиметров.

На место происшествия выехали специалисты, они доехали на аэролодке до мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области. Молодой человек поведал, что он планировал пройти по льду до острова Бревенник, но понял, что он в ловушке: назад ему было не пройти, а впереди — полынья. Он решил стоять на месте.

Молодой человек получил легкое переохлаждение, в госпитализации он не нуждался.