Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Иномарка насмерть сбила пешехода в Новокузнецке
Общество
Огни зажгли на первой новогодней елке в Архангельске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Огни зажгли на первой новогодней елке в Архангельске

    11:01  26 Ноября 2017
    58

    Огни зажгли на первой новогодней елке в Архангельске

    Архангельск, 26 ноября. Первую новогоднюю елку открыли на праздничном мероприятии в Архангельске в субботу, 25 ноября. Зажглись огни на елке, которая находится на пересечении проспекта Чумбарова-Лучинского и улицы Поморской.

    Жители города приехали на главное торжество этих выходных — открытие новогодней елки. Солнцеворот и Зима стали главными героями предновогоднего праздника, сообщает «29.ru». Местных жителей ближе к концу торжества ждал концерт, на котором выступили коллектив «Новица» и театр современной и традиционной культуры «Поморская артель». Радовали горожан и танцевальные коллективы города.

    Жителям города предложили закричать «Елочка, гори!», но огни на елке зажглись до того момента, как горожане начали выкрикивать традиционную фразу. Новогодняя елка загорелась красивыми и яркими огнями: зеленого, красного и синего цвета.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #архангельск #елка
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть