Огни зажгли на первой новогодней елке в Архангельске

Архангельск, 26 ноября. Первую новогоднюю елку открыли на праздничном мероприятии в Архангельске в субботу, 25 ноября. Зажглись огни на елке, которая находится на пересечении проспекта Чумбарова-Лучинского и улицы Поморской.

Жители города приехали на главное торжество этих выходных — открытие новогодней елки. Солнцеворот и Зима стали главными героями предновогоднего праздника, сообщает «29.ru». Местных жителей ближе к концу торжества ждал концерт, на котором выступили коллектив «Новица» и театр современной и традиционной культуры «Поморская артель». Радовали горожан и танцевальные коллективы города.

Жителям города предложили закричать «Елочка, гори!», но огни на елке зажглись до того момента, как горожане начали выкрикивать традиционную фразу. Новогодняя елка загорелась красивыми и яркими огнями: зеленого, красного и синего цвета.