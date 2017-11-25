Предполагаемого убийцу задержали на месте преступления в Северодвинске

Архангельск, 25 ноября. Сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого убийцу на месте преступления в Северодвинске Архангельской области.

Сотрудники Росгвадии получили сообщение о возможном убийстве, которое произошло в квартире дома на улице Советской. Об этом сообщается на странице управления Росгвадии по Архангельской области в социальной сети «ВКонтакте». Когда сотрудники приехали по адресу, то увидели хозяина квартиры, который лежал на полу. У него было ножевое ранение в области шеи. Вызвали скорую помощь, медики констатировали смерть мужчины.

В помещении, где находилось тело, был мужчина, которой находился в сильном алкогольном опьянении. Его задержали и передали следственно-оперативной группе.