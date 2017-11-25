Полиция задержала подозреваемого в краже бензогенератора в Архангельской области

Архангельск, 25 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, который подозревается в краже. Мужчина похитил бензогенератор, стоимость которого около трех тысяч рублей, в котельной в Котласе Архангельской области.

Сотрудники полиции нашли неизвестного, который подозревается в краже, им оказался 21-летний молодой человек, который ранее был неоднократно судим за кражу. Полицейские задержали его и изъяли похищенное, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области. Сотрудники полиции вскоре передадут бензогенератор владельцу.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «кража». Молодому человеку может грозить наказание в виде пяти лет лишения свободы.