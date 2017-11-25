«Кузбасс» разгромил «Водник» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Кемерово, 25 ноября. Кемеровский «Кузбасс» разгромил архангельский «Водник» а матче чемпионата России по хоккею с мячом. Счет встречи 7:1.

Встреча прошла на стадионе «Химик» сегодня, 25 ноября. Для кемеровского клуба это особенная победа – первая на своем льду в текущем сезоне. Инициативу взяли хозяева и сразу же забросили мяч в ворота. Вадим Стасенко оформил дубль и поставил точку в первой тайме, сообщает «Газета Кемерова». На перерыв команды ушли со счетом 4:0. Во втором тайме хоккеисты «Кузбасса» лишь улучшили свой показатель и не оставили никаких шансов «Воднику».

«Предопределяет все — движение и скорость. Сегодня в этом компоненте мы превосходили соперника», — сообщает главный тренер хоккейного клуба «Кузбасс» Алексей Китьков.

«Кузбасс» занимает шестое место в турнирной таблице и отстает от лидера — «СКА-Нефтяник» — на девять очков. «Водник» же расположился на девятой строчке.