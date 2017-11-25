Старшеклассников Архангельска готовят к олимпиадам в интеллектуальной школе «Созвездие»

Архангельск, 25 ноября. Более 200 старшеклассников готовятся к олимпиадам в центре для одаренных детей «Созвездие» в Архангельске.

Ученики посещают занятия центра «Созвездие» после основных уроков в общеобразовательных учреждениях. Центр дает возможность детям получить новые знания и подготовиться к олимпиадам, сообщают местные СМИ. Преподаватели Северного государственного медицинского университета и Северного(Арктического) федерального университета преподают старшеклассникам, юные таланты могут пользоваться лабораториями, и кроме этого они сдают сессии.

На данный момент в школе «Созвездие» обучаются дети 10-11 классов, однако планируют подготавливать детей с 8 класса к олимпиадам. Новшества начнутся с января 2018 года.