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Старшеклассников Архангельска готовят к олимпиадам в интеллектуальной школе «Созвездие»
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    Старшеклассников Архангельска готовят к олимпиадам в интеллектуальной школе «Созвездие»

    12:17  25 Ноября 2017
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    Старшеклассников Архангельска готовят к олимпиадам в интеллектуальной школе «Созвездие»

    Архангельск, 25 ноября. Более 200 старшеклассников готовятся к олимпиадам в центре для одаренных детей «Созвездие» в Архангельске.

    Ученики посещают занятия центра «Созвездие» после основных уроков в общеобразовательных учреждениях. Центр дает возможность детям получить новые знания и подготовиться к олимпиадам, сообщают местные СМИ. Преподаватели Северного государственного медицинского университета и Северного(Арктического) федерального университета преподают старшеклассникам, юные таланты могут пользоваться лабораториями, и кроме этого они сдают сессии.

    На данный момент в школе «Созвездие» обучаются дети 10-11 классов, однако планируют подготавливать детей с 8 класса к олимпиадам. Новшества начнутся с января 2018 года.

    Автор: Дарья Смолина
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    #школа #архангельск
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