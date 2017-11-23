Стала известна причина перестрелки с двумя погибшими в Дагестане
Махачкала, 23 ноября. Перестрелка в Махачкале, в результате которой погибли два человека, не была хулиганством, как заявляли некоторые СМИ. Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел из-за долговых отношений.
В настоящее время задержаны и допрашиваются 10 подозреваемых в участии в произошедшем. Также известно о раненых с обеих сторон.
Ранее ФАН сообщал, что два человека, в том числе депутат, погибли в перестрелке, еще трое пострадали.
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