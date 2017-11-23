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Общество
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Стала известна причина перестрелки с двумя погибшими в Дагестане
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    Стала известна причина перестрелки с двумя погибшими в Дагестане

    20:30  23 Ноября 2017  /обновлено: 20:32  23 Ноября 2017
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    Стала известна причина перестрелки с двумя погибшими в Дагестане

    Махачкала, 23 ноября. Перестрелка в Махачкале, в результате которой погибли два человека, не была хулиганством, как заявляли некоторые СМИ. Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел из-за долговых отношений.

    В настоящее время задержаны и допрашиваются 10 подозреваемых в участии в произошедшем. Также известно о раненых с обеих сторон.

    Ранее ФАН сообщал, что два человека, в том числе депутат, погибли в перестрелке, еще трое пострадали.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #дагестан #перестрелка #махачкала
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