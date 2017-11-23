В заявившего о президентских амбициях бизнесмена Шоладеми запустили ботинок

Москва, 23 ноября. На пресс-конференции объявившего о президентских амбициях чернокожего блогера и бизнесмена Самсона Шоладеми произошел инцидент. Один из присутствующих запустил ботинком в вероятного участника выборов 2018 года.

Мужчина запустил ботинком в бизнесмена Самсона Шоладеми, который ранее заявил о намерении принять участие в выборах президента в 2018 году. Сначала он задал вопрос по геополитическому курсу, который поддерживает Шоладеми, а затем отреагировал на ответ необычным способом.

Бизнесмен ответил, что на 90% согласен с текущим курсом страны, но хотел бы углубить связи со странами БРИКС.

«Это не покушение, это стресс-тест для лидера, чтобы мы знали, насколько вы готовы к экстремальным ситуациям», — объяснил свой поступок блогер.

Он также добавил, что будущему кандидату могут пригодиться его ботинки, если он решит воплотить слова главы ЛДПР Владимира Жириновского о мытье сапог в Индийском океане.