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В заявившего о президентских амбициях бизнесмена Шоладеми запустили ботинок
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    В заявившего о президентских амбициях бизнесмена Шоладеми запустили ботинок

    20:34  23 Ноября 2017
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    В заявившего о президентских амбициях бизнесмена Шоладеми запустили ботинок

    Москва, 23 ноября. На пресс-конференции объявившего о президентских амбициях чернокожего блогера и бизнесмена Самсона Шоладеми произошел инцидент. Один из присутствующих запустил ботинком в вероятного участника выборов 2018 года. 

    Мужчина запустил ботинком в бизнесмена Самсона Шоладеми, который ранее заявил о намерении принять участие в выборах президента в 2018 году. Сначала он задал вопрос по геополитическому курсу, который поддерживает Шоладеми, а затем отреагировал на ответ необычным способом.

    Бизнесмен ответил, что на 90% согласен с текущим курсом страны, но хотел бы углубить связи со странами БРИКС.

    «Это не покушение, это стресс-тест для лидера, чтобы мы знали, насколько вы готовы к экстремальным ситуациям»,  — объяснил свой поступок блогер. 

    Он также добавил, что будущему кандидату могут пригодиться его ботинки, если он решит воплотить слова главы ЛДПР Владимира Жириновского о мытье сапог в Индийском океане.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #выборы-2018
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