Два человека, в том числе депутат, убиты в перестрелке в Дагестане
Махачкала, 23 ноября. Два человека, в том числе депутата районного собрания Магарамкентского района Дагестана, погибли в перестрелке с неизвестными в Махачкале.
Как стало известно Федеральному агентству новостей, еще три человека получили ранения и были госпитализированы. На данный момент задержать злоумышленников не удалось.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. В ситуации разбираются правоохранительные органы.
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