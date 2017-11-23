Два человека, в том числе депутат, убиты в перестрелке в Дагестане

Махачкала, 23 ноября. Два человека, в том числе депутата районного собрания Магарамкентского района Дагестана, погибли в перестрелке с неизвестными в Махачкале.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, еще три человека получили ранения и были госпитализированы. На данный момент задержать злоумышленников не удалось.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. В ситуации разбираются правоохранительные органы.