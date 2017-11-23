Бюджет Минобороны РФ сбалансирован по всем статьям — Шевцова

Москва, 23 ноября. Бюджет министерства обороны Российской Федерации на 2018 год сбалансирован. Об этом в четверг сообщила заместитель главы Минобороны России Татьяна Шевцова.

Она подчеркнула тот факт, что бюджет ведомства позволяет обеспечить дальнейшее развитие вооруженных сил страны.

«Бюджет Минобороны на сегодня обеспечивает возможность проведения развития вооруженных сил РФ, то есть бюджет Минобороны сбалансирован по всем статьям. Не допущено секвестра по социальным направлениям», — рассказала Шевцова.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин провел серию совещаний с руководством министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. В своем выступлении глава государства указал на то, что в 2017 году армия получила более 3,4 тысячи единиц видов вооружения.