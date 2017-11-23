Сирия сегодня: САА ударила по позициям «Тахрир аш-Шам» в Голанских высотах, спецоперация Ирака против ИГИЛ

Сирия, 23 ноября. Иракские военные запускают последнюю операцию по изгнанию ИГИЛ1 из страны; сирийская армия врывается в оплот боевиков в районе оккупированных Голанских высот; боевики атаковали энергообъекты в провинции Даръа. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

САА атакует позиции «Тахрир аш-Шам»

Сирийская Арабская армия (САА) сделала еще один важный шаг в районе оккупированных Голанских высот на этой неделе, захватив несколько населенных пунктов, находившихся под контролем вооруженной коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийского крыла «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ), сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Во главе с элитной 42-й бригадой 4-й механизированной дивизии военнослужащие армии Башара Асада начали день штурмом позиций террористов. Сирийская армия смогла установить полный контроль над вершинами холмов, окружающих поселения Кафр-Хамра и Бейт-Тим.

Бейт-Тим изначально находился под правительственным соглашением о перемирии, однако «Тахрир аш-Шам» не так давно захватили населенный пункт, нарушив условия договора. Между тем, недалеко от ключевого города Бейт-Сабер сирийская армия атакует позиции террористов у холмов Бардия в попытке заставить «Хайят Тахрир аш-Шам» уйти из района.

Боевики атаковали энергообъекты в провинции Даръа

Боевики вновь нарушили соглашение о зоне деэскалации на юге Сирии, открыв огонь по электроподстанции в Хирбет Газале к востоку от города Даръа, нанеся ей повреждения, сообщает сирийское информагентство SANA.

По данным источника в департаменте министерства электроэнергетики в провинции Даръа, работа подстанции, питающей город, была нарушена из-за ракетного обстрела вооруженными экстремистами, что повлекло выход подстанции из строя.

В результате увеличилось число отключений электричества в городе и насосной станции в районе Аль-Ашари. Источник также добавил, что административный центр провинции перешел на резервные источники электроэнергии. Ремонтные бригады незамедлительно приступили к ликвидации последствий террористической атаки.

Заключительная спецоперация против ИГ1 в Ираке

Вооруженные силы Ирака начали свою последнюю спецоперацию по вытеснению «Исламского государства»1 (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) из страны, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar со ссылкой на официальное медиа-крыло министерства обороны Ирака.

Во главе с армией и народными мобилизационными подразделениями «Хашд аль-Шааби» иракские вооруженные силы начали штурм последних позиций ИГИЛ в северо-западной части провинции Аль-Анбар. До сих пор иракские вооруженные силы не объявили о каких-либо успехах; кроме того, эта операция, вероятно, займет несколько недель, поскольку террористы глубоко окопались в этом пустынном районе.

Основной целью наступления является закрытие иракско-сирийской границы, которая является жизненной линией террористов с обеих сторон.

1 Организация запрещена на территории РФ.