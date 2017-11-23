Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Волочкова призналась в любви задержанному во Франции сенатору Керимову‍
Новости Сирии
Сирия сегодня: САА ударила по позициям «Тахрир аш-Шам» в Голанских высотах, спецоперация Ирака против ИГИЛ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия сегодня: САА ударила по позициям «Тахрир аш-Шам» в Голанских высотах, спецоперация Ирака против ИГИЛ

    21:06  23 Ноября 2017
    34

    Сирия сегодня: САА ударила по позициям «Тахрира» в Голанских высотах, спецоперация Ирака против ИГИЛ

    Сирия, 23 ноября. Иракские военные запускают последнюю операцию по изгнанию ИГИЛ1 из страны; сирийская армия врывается в оплот боевиков в районе оккупированных Голанских высот; боевики атаковали энергообъекты в провинции Даръа. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    САА атакует позиции «Тахрир аш-Шам»

    Сирийская Арабская армия (САА) сделала еще один важный шаг в районе оккупированных Голанских высот на этой неделе, захватив несколько населенных пунктов, находившихся под контролем вооруженной коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийского крыла «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ), сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Во главе с элитной 42-й бригадой 4-й механизированной дивизии военнослужащие армии Башара Асада начали день штурмом позиций террористов. Сирийская армия смогла установить полный контроль над вершинами холмов, окружающих поселения Кафр-Хамра и Бейт-Тим.

    САА атакует позиции «Тахрира» в районе Голанских высот

    Бейт-Тим изначально находился под правительственным соглашением о перемирии, однако «Тахрир аш-Шам» не так давно захватили населенный пункт, нарушив условия договора. Между тем, недалеко от ключевого города Бейт-Сабер сирийская армия атакует позиции террористов у холмов Бардия в попытке заставить «Хайят Тахрир аш-Шам» уйти из района.

    Боевики атаковали энергообъекты в провинции Даръа

    Боевики вновь нарушили соглашение о зоне деэскалации на юге Сирии, открыв огонь по электроподстанции в Хирбет Газале к востоку от города Даръа, нанеся ей повреждения, сообщает сирийское информагентство SANA.

    По данным источника в департаменте министерства электроэнергетики в провинции Даръа, работа подстанции, питающей город, была нарушена из-за ракетного обстрела вооруженными экстремистами, что повлекло выход подстанции из строя.

    В результате увеличилось число отключений электричества в городе и насосной станции в районе Аль-Ашари. Источник также добавил, что административный центр провинции перешел на резервные источники электроэнергии. Ремонтные бригады незамедлительно приступили к ликвидации последствий террористической атаки.

    Боевики атаковали энергообъекты в провинции Даръа

    Заключительная спецоперация против ИГ1 в Ираке

    Вооруженные силы Ирака начали свою последнюю спецоперацию по вытеснению «Исламского государства»1 (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) из страны, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar со ссылкой на официальное медиа-крыло министерства обороны Ирака.

    Во главе с армией и народными мобилизационными подразделениями «Хашд аль-Шааби» иракские вооруженные силы начали штурм последних позиций ИГИЛ в северо-западной части провинции Аль-Анбар. До сих пор иракские вооруженные силы не объявили о каких-либо успехах; кроме того, эта операция, вероятно, займет несколько недель, поскольку террористы глубоко окопались в этом пустынном районе.

    Основной целью наступления является закрытие иракско-сирийской границы, которая является жизненной линией террористов с обеих сторон.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #дамаск #хама #хмеймим #вкс рф #игил #асад #ирак #дейр-эз-зор #пальмира #дейр эз-зор #латакия #даръа #хомс
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть