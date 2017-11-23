Порошенко поблагодарил Туска за поддержку европейских стремлений Украины

Киев, 23 ноября. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что обсудил с главой Европейского совета Дональдом Туском все вопросы возможного сотрудничества между страной и Евросоюзом, а также выразил благодарность за поддержку Украины.

Петр Порошенко встретился с Дональдом Туском во время визита в Брюссель перед саммитом «Восточного партнерства», намеченным на 24 ноября. По его словам, на встрече обсуждалось сотрудничество Евросоюза и Украины.

«Я чрезмерно благодарен президенту Туску за абсолютно твердую, четкую и последовательную позицию поддержки Украины в европейских стремлениях», — сказал украинский президент на пресс-конференции.

Петр Порошенко регулярно подчеркивает активный курс на европейскую интеграцию — Киев рассчитывает стать членом Евросоюза. Ранее европейский посол на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Киеву необходимо смотреть на вещи с объективной точки зрения. Он напомнил, что украинские власти получили беспрецедентную поддержку ЕС.