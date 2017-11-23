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Общество
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Украина
Порошенко поблагодарил Туска за поддержку европейских стремлений Украины
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    Порошенко поблагодарил Туска за поддержку европейских стремлений Украины

    21:06  23 Ноября 2017
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    Порошенко заявил, что обсудил с Туском сотрудничество Украины и ЕС

    Киев, 23 ноября. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что обсудил с главой Европейского совета Дональдом Туском все вопросы возможного сотрудничества между страной и Евросоюзом, а также выразил благодарность за поддержку Украины. 

    Петр Порошенко встретился с Дональдом Туском во время визита в Брюссель перед саммитом «Восточного партнерства», намеченным на 24 ноября.  По его словам, на встрече обсуждалось сотрудничество Евросоюза и Украины. 

    «Я чрезмерно благодарен президенту Туску за абсолютно твердую, четкую и последовательную позицию поддержки Украины в европейских стремлениях», — сказал украинский президент на пресс-конференции. 

    Петр Порошенко регулярно подчеркивает активный курс на европейскую интеграцию — Киев рассчитывает стать членом Евросоюза. Ранее европейский посол на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Киеву необходимо смотреть на вещи с объективной точки зрения. Он напомнил, что украинские власти получили беспрецедентную поддержку ЕС. 

    Порошенко заявил, что обсудил с Туском сотрудничество Украины и ЕС

    Автор: Ирина Селезнева
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