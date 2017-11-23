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Общество
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#Соцсети
Сегодня в Сети: в России спорят, кто уронил стул Эрдогана, а в Британии раскупают календари с Путиным
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    Сегодня в Сети: в России спорят, кто уронил стул Эрдогана, а в Британии раскупают календари с Путиным

    20:18  23 Ноября 2017
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    Сегодня в Сети: русские спорят, кто уронил стул Эрдогана, а британцы раскупают календари с Путиным

    Федеральное агентство новостей предлагает вашему вниманию подборку самых обсуждаемых в интернете тем вечером, 23 ноября.

    Казус со стулом Эрдогана

    Сегодня в русскоязычных соцсетях оживленно обсуждают инцидент, произошедшей на вчерашней встрече Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани. Пользователям не дает покоя вопрос, кто на самом деле уронил стул, на котором сидел турецкий президент.

    С одного ракурса кажется, что стул Эрдогана упал из-за Владимира Путина. 

    Но если посмотреть с другой стороны, то видно, что турецкий лидер сам опрокинул свое кресло. 

    Мнения все равно разделились, а фаталисты увидели в этой случайности дурной знак. 

    Ажиотаж вокруг календарей с Путиным

    Сегодня в СМИ появилась информация, что календари на 2018 год с фотографиями президента России Владимира Путина неожиданно оказались весьма популярными за рубежом, а особенно — в Великобритании, где за ними даже выстроились очереди, несмотря на то, что они стоят недешево — 29,9 фунтов (более 2300 рублей).

    В связи с этим некоторые пользователи даже предложили назвать следующий год – Годом Путина. Правда, поддержки пока не получили.

    Покрывало за 1,5 млн долларов

    А еще сегодняшней звездой соцсетей стал житель Калифорнии Лорен Крайтцер, который нашел в доме своей бабушки покрывало и семь лет хранил его в шкафу, считая старым и грязным тряпьем, пока случайно не увидел телешоу Antiques Roadshow, где похожее на его покрывало назвали очень ценной вещью.

    Лорен Крайтцер показал покрывало оценщикам. Выяснилось, что его сшили индейцы навахо в середине 19 века. Раритет ушел с молотка за 1,5 миллиона долларов! Желаем и вам такого везения!

    Автор: Марина Степанова
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    #путин #россия #сша #эрдоган #лорен крайтцер
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