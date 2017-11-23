Сегодня в Сети: в России спорят, кто уронил стул Эрдогана, а в Британии раскупают календари с Путиным

Федеральное агентство новостей предлагает вашему вниманию подборку самых обсуждаемых в интернете тем вечером, 23 ноября.

Казус со стулом Эрдогана

Сегодня в русскоязычных соцсетях оживленно обсуждают инцидент, произошедшей на вчерашней встрече Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани. Пользователям не дает покоя вопрос, кто на самом деле уронил стул, на котором сидел турецкий президент.

С одного ракурса кажется, что стул Эрдогана упал из-за Владимира Путина.

Путин зачем то отодвинул кресло у Эрдогана pic.twitter.com/vDyWr766Mw — Paweł Wiśniewski (@taxfreelt) 23 ноября 2017 г.

Но если посмотреть с другой стороны, то видно, что турецкий лидер сам опрокинул свое кресло.

С другого ракурса посмотрите! Эрдоган САМ суд уронил! pic.twitter.com/kHz67r4cix — dmitriy blinnikov (@discojournalist) 23 ноября 2017 г.

Мнения все равно разделились, а фаталисты увидели в этой случайности дурной знак.

Ахахах)) Путин уронил стул Эрдогана. Для турецкого президента это плохая примета. Посмотрим)) pic.twitter.com/D5dzGnR0j3 — Андрей (@andrey039900) 23 ноября 2017 г.

Ажиотаж вокруг календарей с Путиным

Сегодня в СМИ появилась информация, что календари на 2018 год с фотографиями президента России Владимира Путина неожиданно оказались весьма популярными за рубежом, а особенно — в Великобритании, где за ними даже выстроились очереди, несмотря на то, что они стоят недешево — 29,9 фунтов (более 2300 рублей).

Британцы смели с полок все календари с Путиным на 2018 год .

На печатную продукцию возник большой спрос, несмотря на высокую цену -16 фунтов стерлингов (около 1300 рублей).https://t.co/SJ1aT8MugE pic.twitter.com/nIddYGEiNB — Елена (@Krasnova1789) 23 ноября 2017 г.

В связи с этим некоторые пользователи даже предложили назвать следующий год – Годом Путина. Правда, поддержки пока не получили.

Год Владимира Путина.

В Великобритании календари с фотографиями Президента России стоят недешево - почти 16£.

Вернее стоили,потому что календари с Путиным смели с прилавков за несколько часов. pic.twitter.com/PaUhcOoAb9 — Яковлева Наталья (@master1152011) 23 ноября 2017 г.

Покрывало за 1,5 млн долларов

А еще сегодняшней звездой соцсетей стал житель Калифорнии Лорен Крайтцер, который нашел в доме своей бабушки покрывало и семь лет хранил его в шкафу, считая старым и грязным тряпьем, пока случайно не увидел телешоу Antiques Roadshow, где похожее на его покрывало назвали очень ценной вещью.

Лорен Крайтцер показал покрывало оценщикам. Выяснилось, что его сшили индейцы навахо в середине 19 века. Раритет ушел с молотка за 1,5 миллиона долларов! Желаем и вам такого везения!