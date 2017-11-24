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Политика
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Сирия новости 24 ноября 07.00: США не оставляют попыток помешать САА в Дейр-эз-Зоре; САА готовится к наступлению на юге Идлиба
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    Сирия новости 24 ноября 07.00: США не оставляют попыток помешать САА в Дейр-эз-Зоре; САА готовится к наступлению на юге Идлиба

    7:00  24 Ноября 2017
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    Сирия новости 24 ноября 07.00: США не оставляют попыток помешать САА в Дейр-эз-Зоре; САА готовится к наступлению на юге Идлиба

    Сирия, 24 ноября. США не оставляют попыток помешать САА в Дейр-эз-Зоре; САА готовится к наступлению на юге Идлиба; в пригородах Дамаска продолжаются бои. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудары по позициям «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

    «Исламское государство»: выбило «Хайят Тахрир аш-Шам» из двух населенных пунктов на северо-востоке Хамы.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: усиливает свою группировку в Хаме.

    «Джейш аль-Ислам»: обстрелял САА в пригороде Дамаска.

    Сирия новости 24 ноября 07.00: США не оставляют попыток помешать САА в Дейр-эз-Зоре; САА готовится к наступлению на юге Идлиба

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 24 ноября 07.00: США не оставляют попыток помешать САА в Дейр-эз-Зоре; САА готовится к наступлению на юге Идлиба

    Боевики вооруженной группировки «Джейш аль-Ислам» провели минометный обстрел позиций САА в районе населенного пункта Мухаян-аль-Вафедин, сообщает источник в социальной сети Twitter (@aejkhalil2). Обстрел велся со стороны населенного пункта Дума. Отмечается, что в результате обстрела силы САА потерь не понесли и произвели ответный огонь.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 24 ноября 07.00: США не оставляют попыток помешать САА в Дейр-эз-Зоре; САА готовится к наступлению на юге Идлиба

    Как сообщает Telegram-канал @Alqalaam, «Хайят Тахрир аш-Шам» со своих позиций в окрестностях населенного пункта обстреляли группировку сил САА в районе населенного пункта Хандарат. Как предполагает источник, обстрел мог производиться из 82-милиметровых минометов, которыми располагают боевики. 

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 24 ноября 07.00: США не оставляют попыток помешать САА в Дейр-эз-Зоре; САА готовится к наступлению на юге Идлиба

    В Telegram-канале @nors2017 появились сообщения о том,  что «Исламское государство» перебрасывает подкрепление на правый берег на участке ХаджинЭш-Шаафа. Источник предполагает, что террористы после этого могут предпринять попытку восстановить контроль над Абу-Кемалем. Кроме этого, по мнению источника, не оставили попыток перехватить инициативу у САА в этом районе и Соединенные Штаты Америки. Вероятно, какая-то часть отрядов «Исламского государства»1, действующих в районе населенных пунктов Хаджин, Эш-Шаафа и Эш-Шаджла, может быть включена в состав «Демократических сил Сирии», за чем последует контрнаступление ИГ1 для рассечения группировки САА на западном берегу и возвращения контроля над городами Меядин и Абу-Кемаль.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 24 ноября 07.00: США не оставляют попыток помешать САА в Дейр-эз-Зоре; САА готовится к наступлению на юге Идлиба

    Ливанское информационное агентcтво Al Masdar  сообщает, что ВВС Сирии атаковали «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге провинции Идлиб. Авиаудары наносились по позициям террористов в районе населенного пункта Хиш. Предполагается, что это связано с подготовкой к началу наступления правительственных войск в направлении авиабазы «Абу-Духур».

    Провинция Хама

    Сирия новости 24 ноября 07.00: США не оставляют попыток помешать САА в Дейр-эз-Зоре; САА готовится к наступлению на юге Идлиба

    Противостояние террористических группировок на северо-западе провинции продолжает обостряться. По сообщениям источника в Telegram (@Ebaa_Agency), боевики «Исламского государства» выбили «Хайят Тахрир аш-Шам» из населенных пунктов Средж и Массаран. Кроме этого, вероятно скорое наступление отрядов ИГ на Расм-Эскаф.  

    По сведениям источника в Twitter (@PetoLucem), между террористами продолжаются бои за населенный пункт Тпехан, куда «Хайят Тахрир аш-Шам» перебрасывает подкрепление.

    Telegram-канал @SRNN2011 передает, что из-за параллельных боев в этом районе с силами правительственных войск террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»1, вероятно, будет вынужден задействовать свои резервы в провинции Идлиб против боевиков «Исламского государства».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #игил #саа #дейр-эз-зор #идлиб #джебхат ан-нусра #джейш аль-ислам #хайят тахрир аш-шам
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