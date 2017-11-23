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Новости Сирии
Герасимов рассказал о возможном сокращении группировки ВКС РФ в Сирии
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    Герасимов рассказал о возможном сокращении группировки ВКС РФ в Сирии

    19:59  23 Ноября 2017  /обновлено: 20:37  23 Ноября 2017
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    Герасимов рассказал о возможном сокращении группировки ВКС РФ в Сирии

    Сочи, 23 ноября. Сокращение группировки ВКС РФ в Сирии может начаться в 2017 году. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

    По его словам, сокращение группировки войск РФ после завершения поставленных задач будет значительным.

    «Их (задач) осталось совсем немного, конечно, будет принято решение главнокомандующим и группировка будет сокращена», — сообщил Герасимов.

    Он добавил, что в Сирии останутся две российские военные базы, Центр примирения враждующих сторон в САР и необходимые для поддержания обстановки структуры.

    Напомним, ВКС РФ начали операцию по борьбе с террористами в Сирии в сентябре 2015 года по просьбе президента страны Башара Асада.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сирия #вкс рф #герасимов
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