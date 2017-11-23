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ДНР и Украина обменяются пленными до Нового года — Захарченко
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    ДНР и Украина обменяются пленными до Нового года — Захарченко

    20:00  23 Ноября 2017
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    ДНР и Украина обменяются пленными до Нового года — Захарченко

    Донецк, 23 ноября. Обмен пленными между Донецкой народной республикой и Украиной состоится до конца 2017 года. Об этом журналистам сообщил в четверг глава ДНР Александр Захарченко.

    Согласно предварительным данным, Донецк полностью готов к проведению обмена. Сейчас стороны занимаются согласованием списков.

    «Обмен пленными состоится до Нового года. В ДНР к этому готовы. Дело за Киевом» — подчеркнул Захарченко.

    Ранее представитель Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева проинформировала о том, что Луганск также готов к проведению обмена пленными с украинской стороной.

    Непосредственно лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук подчеркнул тот факт, что на первом этапе Киев планирует передать представителям ЛНР и ДНР около 360 человек.

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #донбасс #украина #захарченко #лнр
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