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В «Газпроме» сообщили, что «Северный поток-2» не подпадает под третий энергопакет
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    В «Газпроме» сообщили, что «Северный поток-2» не подпадает под третий энергопакет

    20:14  23 Ноября 2017
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    В «Газпроме» сообщили, что «Северный поток-2» не подпадает под третий энергопакет

    Берлин, 23 ноября. Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков считает, что третий энергопакет не распространяется на газопровод «Северный поток-2», хотя действия Еврокомиссии предугадать трудно. 

    Еврокомисся запросила у стран ЕС мандат на переговоры с Россией о возможности создания юридической базы для «Северного потока-2». Поскольку труба проходит по морю, на нее не распространяется третий энергопакет. Ситуацию прокомментировал глава совета директоров российской компании «Газпром» Виктор Зубков. 

    «Какие дальнейшие действия (ЕК)  — трудно предугадать, но пока мы считаем, что он не подходит под третий энергопакет со всеми вытекающими отсюда последствиями»,  — сказал он.

    В ЕК рассматривают вопрос о поправках в газовую директиву, согласно которой будут регулироваться морские участки газопроводов. Ранее сообщалось, что украинский «Нафтогаз» заключил контракт с американскими лоббистами для противодействия реализации второй нитки «Северного потока». 

    В «Газпроме» сообщили, что «Северный поток-2» не подпадает под третий энергопакет

    Автор: Ирина Селезнева
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    #газпром #северный поток #ек
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