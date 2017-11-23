В «Газпроме» сообщили, что «Северный поток-2» не подпадает под третий энергопакет

Берлин, 23 ноября. Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков считает, что третий энергопакет не распространяется на газопровод «Северный поток-2», хотя действия Еврокомиссии предугадать трудно.

Еврокомисся запросила у стран ЕС мандат на переговоры с Россией о возможности создания юридической базы для «Северного потока-2». Поскольку труба проходит по морю, на нее не распространяется третий энергопакет. Ситуацию прокомментировал глава совета директоров российской компании «Газпром» Виктор Зубков.

«Какие дальнейшие действия (ЕК) — трудно предугадать, но пока мы считаем, что он не подходит под третий энергопакет со всеми вытекающими отсюда последствиями», — сказал он.

В ЕК рассматривают вопрос о поправках в газовую директиву, согласно которой будут регулироваться морские участки газопроводов. Ранее сообщалось, что украинский «Нафтогаз» заключил контракт с американскими лоббистами для противодействия реализации второй нитки «Северного потока».