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Новороссия
ЛНР согласовывает с Киевом списки обмена пленными
Новороссия
ЛНР согласовывает с Киевом списки обмена пленными
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    ЛНР согласовывает с Киевом списки обмена пленными

    19:30  23 Ноября 2017
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    ЛНР согласовывает с Киевом списки обмена пленными

    Луганск, 23 ноября. Луганская народная республика полностью готова к обмену пленными с украинской стороной. Об этом в четверг заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.

    «ЛНР еще год назад была полностью готова к проведению обмена удерживаемыми лицами, мы полностью готовы к этому и сегодня», — отметила она.

    По словам Кобцевой, в настоящее время происходит согласование списков для обмена, передает РИА Новости.

    ЛНР согласовывает с Киевом списки обмена пленными

    Ранее министерство иностранных дел России выразило надежду на то, что украинские власти не станут создавать искусственных преград в процессе обмена пленными с Донецкой и Луганской народными республиками, а также саботировать разведение сил  в Станице Луганской.

    В МИД РФ подчеркнули, что вопросы безопасности должны рассматриваться одновременно с вопросами реализации политической части минских соглашений.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #донбасс #украина #лнр #луганск #пленные #обмен
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