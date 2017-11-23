ЛНР согласовывает с Киевом списки обмена пленными

Луганск, 23 ноября. Луганская народная республика полностью готова к обмену пленными с украинской стороной. Об этом в четверг заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.

«ЛНР еще год назад была полностью готова к проведению обмена удерживаемыми лицами, мы полностью готовы к этому и сегодня», — отметила она.

По словам Кобцевой, в настоящее время происходит согласование списков для обмена, передает РИА Новости.

Ранее министерство иностранных дел России выразило надежду на то, что украинские власти не станут создавать искусственных преград в процессе обмена пленными с Донецкой и Луганской народными республиками, а также саботировать разведение сил в Станице Луганской.

В МИД РФ подчеркнули, что вопросы безопасности должны рассматриваться одновременно с вопросами реализации политической части минских соглашений.