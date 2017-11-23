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Ребенок и четверо взрослых погибли в ДТП в Дагестане
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    Ребенок и четверо взрослых погибли в ДТП в Дагестане

    19:29  23 Ноября 2017
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    Ребенок и четверо взрослых погибли в ДТП в Дагестане

    Махачкала, 23 ноября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Дагестане. Об этом сообщили в четверг представители республиканского управления МЧС Российской Федерации.

    Инцидент произошел в Буйнакском районе. Согласно предварительным данным, на дороге «Махачкала — Унцукуль» столкнулись два автомобиля и микроавтобус. 

    «Возле населенного пункта Эрпили произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Имеются пострадавшие, которые доставлены в центральную городскую больницу города Буйнакска», — указано в заявлении ведомства.

    В результате аварии погибли четверо взрослых и один ребенок. Еще три человека получили травмы.

    Напомним, ранее стало известно о том, что при столкновении трех автомобилей в Краснодарском крае погибли три человека.

    Автор: Алексей Громов
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    #дтп #дагестан
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