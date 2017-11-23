В Совфеде заявили о возможном сокращении группировки ВС РФ в Сирии

Москва, 23 ноября. Группировка ВС РФ в Сирии возможно будет сокращена после завершения крупномасштабных военных операций, заявил сенатор Виктор Озеров.

После завершения активных военных действий в Сирии, на российских базах в Хмеймиме и Тартусе оставят численность военных согласно штатному расписанию. Об этом сообщил бывший глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Таким образом он прокомментировал слова главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, что группировка ВС РФ в САР будет сокращена с учетом соглашений между лидерами стран-гарантов. Озеров подчеркнул, что окончательное решение принимает президент РФ

«Решение будет принимать президент как верховный главнокомандующий, однако, исходя из логики боевых действий в Сирии и динамики ее освобождения от террористов, можно предположить, что группировка будет сокращена после окончания фазы крупномасштабных военных операций», — сказал российский парламентарий.

Озеров напомнил, что 98% Сирии освобождено от запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 и других террористов. В стране останется лишь останется то число военных, которое необходимо для поддержки правительственных сил и обеспечения стабильности.

Напомним, что авиагруппа ВКС РФ действует в Сирии с 2015 года по просьбе Дамаска. Президент Владимир Путин на переговорах с сирийским лидером Башаром Асадом от 20 ноября заявил, что пришло время политического урегулирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.