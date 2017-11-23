Путин: ОПК выполняет свои обязательства по гособоронзаказу

Москва, 23 ноября. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в целом выполняют свои обязательства по гособоронзаказу. Об этом сообщил на заключительном совещании по развитию ОПК с участием руководства Минобороны РФ и ведущих предприятий президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, во время совместной работы были рассмотрены ключевые направления госпрограммы вооружений, выполнения гособоронзаказа и определены дальнейшие направления «развития системы вооружений и совершенствование мобилизационных возможностей».

Президент подчеркнул, что комплексная модернизация и перевооружение армии и флота ведется планомерно. Предприятия ОПК быстро решают самые острые проблемы. РФ поставляет вооружение в 59 стран и поддерживает контакты по ВТС с 80 странами.

Путин отметил, что проблемы у предприятий ОПК есть, важной является своевременная реакция на них.