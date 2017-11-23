Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
ЛНР согласовывает с Киевом списки обмена пленными
Экономика
Путин: ОПК выполняет свои обязательства по гособоронзаказу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин: ОПК выполняет свои обязательства по гособоронзаказу

    19:29  23 Ноября 2017
    37

    Путин: ОПК выполняет свои обязательства по гособоронзаказу

    Москва, 23 ноября. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в целом выполняют свои обязательства по гособоронзаказу. Об этом сообщил на заключительном совещании по развитию ОПК с участием руководства Минобороны РФ и ведущих предприятий президент РФ Владимир Путин.

    По словам российского лидера, во время совместной работы были рассмотрены ключевые направления госпрограммы вооружений, выполнения гособоронзаказа и определены дальнейшие направления «развития системы вооружений и совершенствование мобилизационных возможностей».

    Президент подчеркнул, что комплексная модернизация и перевооружение армии и флота ведется планомерно. Предприятия ОПК быстро решают самые острые проблемы. РФ поставляет вооружение в 59 стран и поддерживает контакты по ВТС с 80 странами.

    Путин отметил, что проблемы у предприятий ОПК есть, важной является своевременная реакция на них.

    «В целом нужно отметить, что ОПК свои обязательства по гособоронзаказу выполняет», — заявил Путин.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #гособоронзаказ #опе
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть