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НАТО примет меры после скандала с Турцией на учениях в Норвегии
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    НАТО примет меры после скандала с Турцией на учениях в Норвегии

    19:05  23 Ноября 2017
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    НАТО примет меры после скандала с Турцией на учениях в Норвегии

    Брюссель, 23 ноября. Руководство НАТО примет все меры, чтобы не допустить повторения недавнего скандала, который произошел на совместных учениях с Турцией в Норвегии. Об этом в четверг заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

    «Военные органы НАТО изучают подробности того, что произошло, и рассматривают процедуры, призванные избежать повторения чего-то подобного», — отметил он.

    НАТО примет меры после скандала с Турцией на учениях в Норвегии

    Столтенберг добавил, что он уже принес извинения турецким властям в связи с инцидентом. По его словам, случай в Норвегии стал поводом  для встречи с главой генштаба ВС Турции и министром Турции по делам ЕС.

    Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился отозвать с совместных учений с НАТО 40 военнослужащих после того, как обнаружил свое имя и имя основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка в списке «врагов альянса». Впоследствии Столтенберг принес извинения и заявил, что ответственность за инцидент лежит на безответственном сотруднике НАТО, чьи взгляды не совпадают с официальной позицией альянса.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #турция #нато #норвегия #эрдоган #ататюрк #столтенберг
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