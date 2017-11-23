НАТО примет меры после скандала с Турцией на учениях в Норвегии

Брюссель, 23 ноября. Руководство НАТО примет все меры, чтобы не допустить повторения недавнего скандала, который произошел на совместных учениях с Турцией в Норвегии. Об этом в четверг заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Военные органы НАТО изучают подробности того, что произошло, и рассматривают процедуры, призванные избежать повторения чего-то подобного», — отметил он.

Столтенберг добавил, что он уже принес извинения турецким властям в связи с инцидентом. По его словам, случай в Норвегии стал поводом для встречи с главой генштаба ВС Турции и министром Турции по делам ЕС.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился отозвать с совместных учений с НАТО 40 военнослужащих после того, как обнаружил свое имя и имя основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка в списке «врагов альянса». Впоследствии Столтенберг принес извинения и заявил, что ответственность за инцидент лежит на безответственном сотруднике НАТО, чьи взгляды не совпадают с официальной позицией альянса.