Генпрокуратура РФ предъявила обвинения экс-главе Коми Гайзеру

Москва, 23 ноября. Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по уголовному делу о получении взяток и хищении в крупных размерах в отношении экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера и других фигурантов. Дело будет направлено в Замосковорецкий суд Москвы, говорится в релизе ведомства.

Бывшим главе Коми Вячеславу Гайзера, его заместителю Алексею Чернову, спикеру регионального парламента Игорю Ковзеля, сенатору Владимиру Торлопову и еще десяти лицам предъявили обвинение. Фигуранты уголовного дела обвиняются в создании преступного сообщества, мошеннических операциях, взяточничестве. По данным следствия, с 2005 по 2015 годы было похищено 100% акций «Птицефабрика Зелсисцкая».

Ущерб от преступной деятельности превысил 3 млрд рублей. В релизе надзорного ведомства отмечается, что обвиняемые завладели 67 млн рублей из регионального фонда, а также получили взятки на сумму свыше 198 млн рублей. Российская Генпрокуратура передаст материалы дела в столичный суд для дальнейшего рассмотрения.