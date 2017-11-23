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Генпрокуратура РФ предъявила обвинения экс-главе Коми Гайзеру
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    Генпрокуратура РФ предъявила обвинения экс-главе Коми Гайзеру

    19:09  23 Ноября 2017
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    Генпрокуратура РФ предъявила обвинения экс-главе Коми Гайзеру

    Москва, 23 ноября. Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по уголовному делу о получении взяток и хищении в крупных размерах в отношении экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера и других фигурантов. Дело будет направлено в Замосковорецкий суд Москвы, говорится в релизе ведомства.

    Бывшим главе Коми Вячеславу Гайзера, его заместителю Алексею Чернову, спикеру регионального парламента Игорю Ковзеля, сенатору Владимиру Торлопову и еще десяти лицам предъявили обвинение. Фигуранты уголовного дела обвиняются в создании преступного сообщества, мошеннических операциях, взяточничестве. По данным следствия, с 2005 по 2015 годы было похищено 100% акций «Птицефабрика Зелсисцкая».

    Ущерб от преступной деятельности превысил 3 млрд рублей. В релизе надзорного ведомства отмечается, что обвиняемые завладели 67 млн рублей из регионального фонда, а также получили взятки на сумму свыше 198 млн рублей. Российская Генпрокуратура передаст материалы дела в столичный суд для дальнейшего рассмотрения.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #генпрокуратура
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