Донбасс сегодня: бунт и аудит в 54-й бригаде ВСУ, жители «серой зоны» в заложниках у «Айдара»

Донбасс, 23 ноября. ДНР и ЛНР под минометным обстрелом; ВСУ издеваются над мирными жителями в «серой» зоне; украинские солдаты голодают, пока командиры «пилят» государственные средства. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки 19 населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик подверглись обстрелам со стороны киевских силовиков. По территории ДНР и ЛНР было выпущено более 200 мин и гранат различного типа. Огонь по городам и селам Донбасса велся из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 и 82 мм.

В ходе обстрелов населенных пунктов Донбасса украинские силовики активно использовали штатные вооружения боевых машин пехоты (БМП), а также гранатометы различного типа и крупнокалиберное стрелковое оружие. Всего бойцы национальной гвардии Украины и ВСУ нарушили режим тишины 32 раза. В результате минометного обстрела Докучаевска со стороны ВСУ были повреждены пять жилых домов.

К нам едет ревизор

В распоряжении корреспондента ФАН оказались документы государственной финансовой инспекции Украины и письмо командующего войск оперативного командования «Восток» генерал-майора ВСУ Красноока А.Ф. Суть документов состоит в проведении государственной финансовой инспекцией внеплановой аудиторской проверки воинских частей 54-й омбр ВСУ, дислоцирующихся в зоне проведения так называемой АТО в связи с выявлением нецелевого расходования бюджетных средств.

Согласно полученным документам, «для оборудования позиций указанной бригады государством Украина в период с начала лета по 31 октября 2017 года было выделено 15 млн гривен и более 940 кубических метров лесоматериалов». И на основании расходных операций госфининспекция Украины требует от оперативного командования «Восток» отчет. Казалось бы, стандартная практика проверки выделенных бюджетных средств, тем более что деньги и лес предназначались для оборудования позиций 54-й бригады ВСУ.

Но все не так просто. Судя по открытому обращению к президенту и высшему руководству Украины военнослужащих 54-й бригады ВСУ, для которых и выделялись указанные суммы и лесоматериалы, деньги до подразделений так и не дошли. Вернее, может, и дошли, но только до командира воинской части А0693. В своем обращении солдаты жалуются не только на отсутствие материалов для оборудования позиций, но и на продуктовое обеспечение. Военнослужащие поставлены в нечеловеческие условия и по две недели не могут даже принять душ. Данное обращение датировано 4 ноября 2017 года и размещено в открытом доступе во многих украинских СМИ, что автоматически отметает возможные сомнения в его достоверности.

Выходит, что в течение полугода военнослужащие 54-й омбр ВСУ не получили ни копейки из выделенных 15 миллионов и ни куба леса. Все это «осело» в карманах «нужных людей» из числа командиров частей и подразделений. После данного инцидента становится понятно, откуда у начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко и президента Петра Порошенко абсолютная уверенность в полном обеспечении украинской армии всем необходимым. Средства, может, и выделяются, только не доходят до адресатов.

История маленького фейка с большими последствиями

Накануне вечером «радостную новость» для всей украинской аудитории сообщил известный волонтер Юрий Мысягин. Активист рассказал о взятии ВС Украины нескольких населенных пунктов в районе Светлодарской дуги, в том числе и поселка Гладосово. Согласно минским соглашением данные территории находятся в «серой зоне», захват их означает грубое нарушение договоренностей.

Почуяв, что запахло жареным и прямым нарушением Украиной минских соглашений, штаб АТО опроверг сообщение Мысягина, несмотря на очевидность происходящего.

Что произошло на самом деле, корреспонденту ФАН рассказали военные ДНР и собственные источники на украинской стороне конфликта. Озверевшие от голода и нечеловеческих условий прохождения службы военнослужащие 54-й омбр ВСУ и бойцы батальона «Айдар» по приказу командира подразделения ворвались вчера вечером в поселок Гладосово, находящийся в районе Горловки и села Зайцево.

Мирные жители фактически были захвачены в плен, часть из них, по свидетельствам соседей, были вывезены из населенного пункта в неизвестном направлении. Как ранее сообщал ФАН, жители поселка сумели в электронном виде передать обращение к замглаве миссии ОБСЕ Александру Хугу с призывом вмешаться в ситуацию и освободить людей из плена.

Также в жилых кварталах поселка боевики «Айдара» и 54-й омбр ВСУ установили минометы и заминировали подступы к поселку. Открытое обращение размещено в Сети. Все вышеперечисленные факты подтверждают взятие 54-й омбр ВСУ и батальоном «Айдар» населенного пункта Гладосово и грубое нарушение минских соглашений.