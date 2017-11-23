Путин рассказал о востребованности молодых инженеров и рабочих в России
Москва, 23 ноября. Президент России Владимир Путин заявил о приоритетном внимании, которое сейчас уделяется в России совершенствованию и подготовке инженерных и рабочих кадров.
Подготовка молодых специалистов осуществляется в соответствии с запросами экономики и высокотехнологичных производств, подчеркнул лидер российского государства на открытии пятого Всероссийского форума рабочей молодежи в Сургуте.
Путин отметил , что мероприятие за время своего существования завоевало авторитет и доверие молодых людей, занятых в металлургии, машиностроении, энергетике, в других отраслях промышленности, став традиционной площадкой для их конструктивного общения.
«Важно, что всех вас объединяет стремление добиваться успеха, получать новые навыки и умения, трудиться на благо своей страны», — сказал президент.