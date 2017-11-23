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Путин рассказал о востребованности молодых инженеров и рабочих в России
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    Путин рассказал о востребованности молодых инженеров и рабочих в России

    20:00  23 Ноября 2017
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    Путин рассказал о востребованности молодых инженеров и рабочих в России

    Москва, 23 ноября. Президент России Владимир Путин заявил о приоритетном внимании, которое сейчас уделяется в России совершенствованию и подготовке инженерных и рабочих кадров. 

    Подготовка молодых специалистов осуществляется в соответствии с запросами экономики и высокотехнологичных производств, подчеркнул лидер российского государства на открытии пятого Всероссийского форума рабочей молодежи в Сургуте.

    Путин отметил , что мероприятие за время своего существования завоевало авторитет и доверие молодых людей, занятых в металлургии, машиностроении, энергетике, в других отраслях промышленности, став традиционной площадкой для их конструктивного общения. 

    «Важно, что всех вас объединяет стремление добиваться успеха, получать новые навыки и умения, трудиться на благо своей страны», — сказал президент. 

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #форум #сургут #молодые специалисты
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