Путин рассказал о востребованности молодых инженеров и рабочих в России

Москва, 23 ноября. Президент России Владимир Путин заявил о приоритетном внимании, которое сейчас уделяется в России совершенствованию и подготовке инженерных и рабочих кадров.

Подготовка молодых специалистов осуществляется в соответствии с запросами экономики и высокотехнологичных производств, подчеркнул лидер российского государства на открытии пятого Всероссийского форума рабочей молодежи в Сургуте.

Путин отметил , что мероприятие за время своего существования завоевало авторитет и доверие молодых людей, занятых в металлургии, машиностроении, энергетике, в других отраслях промышленности, став традиционной площадкой для их конструктивного общения.