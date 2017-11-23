Чего ждать от США после Сирии: будет ли создан в Китае вооруженный внутренний конфликт. ФАН-ТВ

Больше полугода прошло с начала расследования случаев применения химоружия в Сирии. Всё это время члены Совета Безопасности ООН не могут договориться друг с другом. Накануне Россия заблокировала предложенный США проект резолюции по Сирии, при этом альтернативный российский документ нужного числа голосов набрать не смог. Так, постоянный представитель России при ООН Василий Небензи считает, что таким образом США и их союзники стремятся поставить под сомнение роль России в сирийском урегулировании. При этом недавно министр обороны России Сергей Шойгу заявил о завершении операции против террористов в Сирии, с каждым днем растет число сообщений о ликвидации боевиков на территории страны. От чего теперь зависит завершение войны в Сирии, и смирится ли Запад с мирным политическим урегулированием конфликта? На эту тему корреспондент ФАН-ТВ поговорила с военным экспертом Константином Сивковым.

– Константин Валентинович, почему альтернативный документ, который подготовили Россия и Китай по расследованию применения химоружия в Сирии, не набрал нужного количества голосов?

– Все очень просто. Проблема состоит в том, что в случае, если будет реально проведено полноценное и технологически научно обоснованное расследование фактов применения химического оружия в Сирии, то для всего мира станет очевидно, что химическое оружие в Сирии применяли «Исламское государство», умеренная оппозиция и Джабхат-Ан-Нусра. А снабжали их этим химическим оружием США и их союзники: либо непосредственно, либо через третьи страны. Поэтому для США и их союзников принятие этого документа подобно политической смерти.

– Даже Турция на официальном уровне в лице Реджепа Тайипа Эрдогана обвиняет США в финансировании ИГИЛ1. Так у нас есть конкретные доказательства двурушничества США по отношению к террористам?

– Конкретных доказательств у нашего государства о том, что США переводят на конкретные счета конкретные суммы денег, вероятно, нет. Иначе бы они наверняка были опубликованы. Однако совершено очевидно, что боевики «Исламского государства»1 вооружаются американским оружием, причем самым современным. Куратором «Исламского государства»1 является Катар, а до этого Саудовская Аравия. Всем хорошо известно, что «Аль-Каиду»1 создавали США руками Центрального Разведывательного Управления. Саудовская Аравия заключила с США договор на 109 млрд долларов на поставку самых современных видов вооружения: несколько месяцев тому назад, во время визита Трампа в Саудовскую Аврвию, там был подписан контракт. А из Саудовской Аравии оно утекает в руки боевиков экстремистских исламских организаций.

– То есть, какие цели сегодня преследуют США в сирийском направлении?

– Создать государство, в котором было бы полностью контролируемое США марионеточное правительство. Причина проста: США после попыток установления своего господства в этом регионе посредством грубой войны, силой – в Ираке, Афганистане, а потом при попытках сделать то же самое уже методами гибридных войн в рамках так называемой арабской весны, потерпели крах. И сегодня США теряют свое влияние в этом регионе, причем очень интенсивно. Их влияние замещается другими силами. Замещается Ираном, Турцией и Россией. Это очень не нравится США, тем более, что Саудовская Аравия и Катар сегодня демонстрируют уже альтернативные варианты внешней политики, ориентируясь не только на США, как это было раньше, но уже и на Россию, Турцию. США будут добиваться, чтобы так называемая умеренная оппозиция заняла господствующее положение в Сирии. На данном этапе мы наблюдаем военную победу законного правительства Сирии, действующего во взаимодействии с Россией, Ираном и Турцией.

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– С каждым днем все больше сообщений о том, что территория Сирии освобождается от террористов.

– Совершенно верно. США, с одной стороны, терпят явную неудачу, а с другой стороны, для них эта неудача может оказаться критически опасной – и не только для их внешней политики, но и, возможно, даже для самого существования США. Очень велик риск того, что эта сирийская проблема может перерасти в Третью мировую войну, полномасштабную, горячую.

– Несмотря на то, что она вроде бы подошла к концу?

– Да, там сейчас ситуация в любой момент может обостриться. И это судя по тому, как США перешли к уже открытой поддержке боевиков «Исламского государства», их укрывательству, обеспечению их безопасной эвакуации из наиболее опасных районов в другие регионы. Вот в чем соль.

– То есть, нельзя сейчас говорить о том, что в Сирии, наконец, сложились условия для мирного политического урегулирования конфликта?

– Пока еще об этом говорить рано. США прилагают все усилия для того, чтобы сохранить боевиков «Исламского государства», других террористических организаций и их переразвертывать в другие регионы мира. Возможно, мы увидим их, например, в нашей Центральной Азии, в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая…

– Китая?!

– Да-да, Китая. Потому что боевики из этого региона уже воевали в составе «Исламского государства» против законных властей Сирии и вполне могут теперь развернуться туда. Дестабилизировать Китай, заставить сформировать там зону внутреннего вооруженного конфликта очень интересно для США.

– Смогут ли смириться США в принципе с мирным урегулированием именно в Сирии?

– Они вынуждены будут смириться, но на каких-то там условиях. Попытаются взять реванш после этого в других регионах. Например, они попытаются устроить «Цветную революцию» в каких-то республиках бывшего Советского Союза в Центральной Азии. Возможно, даже попытаются Казахстан «покачать». Они будут пытаться инициировать казахско-узбекский конфликт. Они могут попытаться поднять еще раз новую волну нестабильности исламского радикализма в Таджикистане и Узбекистане. Часть боевиков, возможно, будет переброшена на Африканский континент. Там сейчас активно внедряются китайцы, и те страны, с которыми у китайцев налаживаются более-мене хорошие отношения, где экономическое присутствие китайцев будет достаточно хорошим, – боевики могут быть направлены туда, для свержения тех правительств, и с последующим изгнанием Китая из этих регионов. Значительная часть боевиков «Исламского государства», многие из которых являются выходцами, в том числе, из России, может оказаться на территории России. Татарстан, Башкортостан, республики Северного Кавказа, где тоже сильны исламские настроения, и в условиях социально-политической деградации этих регионов есть все предпосылки к тому, что молодежь двинется от безысходности в ряды исламистов.

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