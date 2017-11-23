Названы любимые блюда депутатов Верховной рады

Киев, 23 ноября. Борщ с пампушками является наиболее популярным блюдом в столовых Верховной рады Украины. Об этом журналистам рассказал в четверг глава госпредприятия «Їдальня» Николай Бобренко.

Он подчеркнул тот факт, что депутатское меню состоит из 300 наименований, которые меняются на ежедневной основе. Однако парламентарии предпочитают простые блюда украинской кухни.

«Например, из первых блюд — украинский борщ красный с пампушками, грибная юшка. На второе пользуются популярностью обыкновенные котлеты из курятины, телятины и смешанного фарша», — цитирует слова Бобренко издание «Интерфакс-Украина».

Напомним, в августе 2017 года военнослужащие Вооруженных сил Украины пожаловались на то, что в состав консервов, которыми их кормят, входят пищевые отходы. В результате многие украинские солдаты испытывают проблемы с пищеварением.