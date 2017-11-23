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Политика
Столтенберг: Следующая встреча Совета Россия — НАТО ожидается в 2018 году
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    Столтенберг: Следующая встреча Совета Россия — НАТО ожидается в 2018 году

    18:40  23 Ноября 2017
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    Столтенберг: Следующая встреча Совета Россия — НАТО ожидается в 2018 году

    Брюссель, 23 ноября. Заседаний Совета Россия — НАТО в текущем году больше не планируется. Об этом в четверг заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    «Нет планов проведения заседаний Совета Россия—НАТО в этом году в дополнение к трем встречам, которые мы уже провели. Но мы продолжим политический диалог в рамках Совета Россия-НАТО», — отметил он.

    Столтенберг: Следующая встреча Совета Россия — НАТО ожидается в 2018 году

    Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический альянс рассчитывает продолжить встречи с Россией в 2018 году. Состоявшиеся в этом году переговоры глава военного блока назвал полезными. По его словам, «диалог с Россией не прост», но именно поэтому он важен.

    Напомним, что последнее заседание Совета Россия — НАТО прошло 26 октября. Стороны обсудили ситуацию в Афганистане, обстановку на Украине, а также российско-белорусские учения «Запад-2017».

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #нато #столтенберг
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