Столтенберг: Следующая встреча Совета Россия — НАТО ожидается в 2018 году

Брюссель, 23 ноября. Заседаний Совета Россия — НАТО в текущем году больше не планируется. Об этом в четверг заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Нет планов проведения заседаний Совета Россия—НАТО в этом году в дополнение к трем встречам, которые мы уже провели. Но мы продолжим политический диалог в рамках Совета Россия-НАТО», — отметил он.

Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический альянс рассчитывает продолжить встречи с Россией в 2018 году. Состоявшиеся в этом году переговоры глава военного блока назвал полезными. По его словам, «диалог с Россией не прост», но именно поэтому он важен.

Напомним, что последнее заседание Совета Россия — НАТО прошло 26 октября. Стороны обсудили ситуацию в Афганистане, обстановку на Украине, а также российско-белорусские учения «Запад-2017».