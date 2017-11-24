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Латакия возрождает статус средиземноморской жемчужины Сирии
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    Латакия возрождает статус средиземноморской жемчужины Сирии

    10:11  24 Ноября 2017
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    Латакия возрождает статус средиземноморской жемчужины Сирии

    Латакия, 24 ноября. Жители Латакии рассчитывают вернуть потоки туристов на курорты и пляжи региона.

    Латакия находится всего в нескольких десятках километров от разрушенных во время войны поселков и городов. Этот населенный пункт остается одним из немногих, которому удалось уцелеть в ходе боевых действий в Сирии. В городе сейчас живут тысячи беженцев со всей страны, которые предпочли уехать из родных поселений именно в Латакию.

    Сирийцы рассказывают, что в Латакии уже около двух лет не слышали обстрелов, они связывают это с близостью авиационной базы ВКС РФ «Хмеймим», которая обеспечивает безопасность городу и окрестностям.

    В городе очень много недостроенных зданий, до войны в курорте возводились новые постройки и комплексы для туристов, однако строительный бум был заморожен из-за боевых действий. Сейчас, когда война практически закончилась, стройки снова возобновляются. Местные жители уверены, что Латакия в ближайшем будущем вернет себе статус средиземноморской жемчужины Сирии.

    Латакия возрождает статус средиземноморской жемчужины Сирии

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хмеймим #латакия #курорт
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